Inchiesta corruzione, le accuse all’ex assessore Gambino: dagli appalti agli amici alle pressioni sulla polizia locale “a richiesta”

Genova. Gli appalti per la gestione dei minori non accompagnati, l’interessamento per bloccare una ispezione in un cantiere, pratiche burocratiche “velocizzate” e la rivelazione in anticipo di ispezioni oltre agli spostamento di transenne e fermate del bus per agevolare amici.

Sono solo alcuni dei favori che Sergio Gambino avrebbe fatto agli imprenditori compiacenti mentre era assessore al Comune di Genova. Gli imprenditori, in cambio, avrebbero pagato fatture per operazioni inesistenti ( alla società Dentaland della moglie del politico (che a quanto risulta dagli investigatori avrebbe avuto problemi economici) ma anche 3 mila euro “in nero”, il pagamento del leasing della macchina.

» leggi tutto su www.genova24.it