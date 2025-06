Inchiesta in Comune, Salis: “Ora cambio di passo per la polizia locale”. Giurato ancora al Matitone

Genova. Per ora nessun provvedimento in attesa degli sviluppi giudiziari, ma il Comune di Genova è al lavoro per una “riorganizzazione” della polizia locale dopo l’inchiesta deflagrata stamattina per corruzione (nei confronti dell’ex assessore Sergio Gambino), rivelazione di segreto d’ufficio (contestata al comandante Gianluca Giurato) e altri abusi che avrebbero commesso alcuni agenti. Lo ha annunciato la sindaca Silvia Salis nella conferenza stampa convocata a Tursi a fine giornata insieme al vicesindaco Alessandro Terrile e all’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi.

“Genova è stufa di finire sulle cronache per questo tipo di motivi, bisogna iniziare una storia nuova – ha esordito Salis -. Siamo qui proprio per difendere l’operato della polizia locale, al fianco della quale siamo in questo momento difficile. La polizia locale nella grandissima maggioranza opera nel totale rispetto delle regole e a sostegno di questa città. Siamo già al lavoro per una riorganizzazione necessaria dopo i fatti emersi. Abbiamo il massimo rispetto e la massima fiducia nella procura e nel suo operato. Non vogliamo essere giustizialisti, ma pretendiamo che venga fatta chiarezza”.

» leggi tutto su www.genova24.it