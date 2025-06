Levanto, ecco il bando per richiedere esenzione o rimborso Tari

Il Comune di Levanto ha emesso un bando per l’esenzione dal pagamento (o l’eventuale rimborso delle rate già pagate) della Tari (la tassa sui rifiuti) per l’anno 2025, per motivi di reddito. Testo e relativa documentazione sono scaricabili dall’home page del sito dell’ente (www.comune.levanto.sp.it), da “Gazzetta amministrativa” (sezione “Bandi di gara e contratti”) e dall’Albo pretorio on line.

Le domande per partecipare ai bandi debbono pervenire all’ufficio “Assistenza sociale” (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12) entro il prossimo 31 luglio, consegnandole di persona oppure inviandole alla mail politichesociali@comune.levanto.sp.it con allegata la documentazione richiesta, tra cui l’attestazione Isee in corso di validità.

