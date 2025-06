Luca Breewuer prolunga con il Pontelungo: sarà la settima stagione in maglia granata

Albenga. È ufficiale, Luca Breewuer sarà il portiere del Pontelungo anche nella stagione 2025/26. Lo scorso campionato è stato sicuramente un crescendo per lui e per la squadra con il raggiungimento dei playoff. Contro la Sestrese, nonostante il mancato passaggio dei granata, il numero 1 è risultato decisivo in più di un’occasione, con un rigore neutralizzato e diverse parate da campione vero come tante eseguite nell’arco della stagione.

Oggi arriva la riconferma e il proseguimento del suo percorso con il Pontelungo come ufficializzato oggi dal club:

