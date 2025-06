Dopo lunga malattia, questa mattina è venuto a mancare Massimo Ratti, nato a Lerici 58 anni fa in una famiglia storica del posto. Lascia due figli. Direttore di banca, anche in una filiale del borgo, molto conosciuto a Lerici e in provincia, impegnato nell’associazionismo e grande sportivo. I funerali si terranno giovedì 19 giugno alle 11.00 in San Francesco a Lerici.

