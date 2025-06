Medioriente, firme per la pace da “Il Rosso non è il Nero” Savona e dall’associazione per il rinnovamento della sinistra

Savona. “L’estrema gravità della situazione internazionale aveva sollecitato nei giorni scorsi da parte della nostra Associazione ‘Il Rosso non è il Nero’ una iniziativa di stimolo rivolta alle forze politiche e a quelle associative anche in funzione delle diverse manifestazioni che, a partire dal 7 giugno scorso si sono svolte a livello nazionale e locale e che avranno il 21 giugno a Roma un altro momento che prevediamo di intensa partecipazione”. Lo fanno sapere, in una nota, dall’associazione.

“Sulla nostra proposta di documento è intervenuta anche a livello nazionale l’Associazione per il Rinnovamento della Sinistra. Con Vincenzo Vita già “storico” presidente dell’ARS (succeduto ad Aldo Tortorella) abbiamo quindi sviluppato un doppio binario sia a livello nazionale, sia a livello locale. Segue il primo risultato di questo lavoro che deve però proseguire con la massima urgenza”, aggiungono.

