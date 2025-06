Nasce il Varazze Cult Fest: parole al femminile, senza distinzione di genere e di generi.

Varazze. Il Varazze Cult Fest è una rassegna in cui il libro diventa ponte tra culture, senza distinzione di genere o di generi letterari: un luogo di incontro libero e inclusivo per chi scrive e per chi legge. Una manifestazione che fa della parola un veicolo di emozioni e pensiero, aperto, plurale, privo di etichette.

La prima edizione del festival si svolge nella suggestiva cornice del Giardino delle Boschine di Varazze, con sei appuntamenti estivi tra narrativa, saggistica, memorie e mistero. Sei incontri con sei autrici, di qui il titolo di questa prima edizione “Parole al femminile,” pensati per esplorare il mondo con sguardo critico, poetico e consapevole e in collegamento con la storica e annuale manifestazione Varazze Città delle Donne.

