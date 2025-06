Natale contro la giunta regionale: “Esigenze del territorio in secondo piano, l’importante è sfamare politicamente chi chiede poltrone”

“Una giunta che utilizza le risorse dei cittadini per sfamare gli appetiti dei partiti ha fiato corto. Dopo che abbiamo minacciato di fare i referendum per abolire la riforma la stessa giunta si accorge di avere esagerato e cancella la previsione della nomina dei sottosegretari. La paura fa novanta e per non correre il rischio di essere bocciati la giunta corre ai ripari. Ma l’esigenza di avere a disposizione dei posti da dividere era troppo forte. Si mantiene la previsione di aumentare il numero degli assessori. Ed eccoci a oggi, oltre a nominare consulenti per ogni cosa oggi la giunta ha proposto di aumentare il numero degli assessori”. Lo dichiara in una nota Davide Natale, consigliere e segretario regionale del Partito democratico.

“Le esigenze del territorio passano in secondo piano, l’importante è sfamare politicamente chi chiede poltrone. Noi riteniamo che ogni euro a disposizione delle casse regionali deve essere destinato alla sanità, alla difesa del territorio, delle infrastrutture, del sociale e per rilanciare il tessuto imprenditoriale e i redditi”, conclude Natale.

L’articolo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com