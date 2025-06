Navi da crociera, Comitato On Watch: “La misura è colma, smettiamola di pensare solo al business”

Il Comitato On watch presieduto alla Spezia da Giuliano Leone, riporta un episodio segnalato da alcuni cittadini riguardo alla presenza di una nave da crociera nelle date del 13 e del 14 giugno. In una nota si legge: “Nelle giornate di venerdì 13 e 14 giugno molti cittadini residenti nelle aree prossime al porto hanno segnalato vari problemi riconducibili alla presenza delle navi all’ormeggio, in particolare la nave da crociera Celebrity Equinox, di cui esiste documentazione fotografica in merito a emissioni definibili irregolari, in base alla scala di rilevazione Ringelmann. Tali segnalazioni, che denunciavano la permanenza di fortissimi odori acri assimilabili a effetti da combustione di idrocarburi, sono pervenute telefonicamente anche alla Capitanertia di Porto che nei casi migliori si è limitata a prenderne atto. Nei casi peggiori sono state date come risposta informazioni del tutto inesatte, tipo quella che attribuiva la produzione di fumi (comunque irregolari) al fatto che la nave fosse pronta a partire, quando palesemente non era quello né l’orario né il giorno previsto. Quindi si tratterebbe di un’aggravante che tralasciamo di commentare”.

“L’episodio citato – aggiunge ., oltre a riportarci a quanto accadeva abitualmente gli anni precedenti e che auspicavamo non si ripetesse – da considerare che siamo solo al 56° accosto come da calendario crociere sui previsti 186, fino a dicembre, di cui 35 con 2 navi lo stesso giorno e persino con 3 (il 30 giugno) a fronte si presume di qualche problema di spazi in banchina considerati i lavori in corso – induce ad alcune considerazioni”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com