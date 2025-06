Polene parlanti e ologrammi: il Museo navale del futuro secondo Cristiana Pagni e Italian blue growth

Un’idea di sviluppo legata al mare come opportunità culturale, economica e occupazionale. E’ quella illustrata da Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Growth, nel corso della commissione consiliare presieduta da Oscar Teja che si è riunita nel pomeriggio. Un’audizione densa di contenuti, durante la quale Pagni ha raccontato l’impegno della società, nata nel 2018, che si è specializzata nell’organizzazione di eventi e progetti strategici legati all’economia blu, alla valorizzazione del territorio e alla creazione di occupazione, con una visione che punta anche alla destagionalizzazione del turismo e al coinvolgimento dei giovani.

Italian Blue Growth – che vede tra i soci il Distretto ligure della tecnologie marine, il consorzio Tecnomar e l’Eiead (European Institute for EurAsian Dialogue) – è nata nell’ambito dell’organizzazione di Seafuture, la manifestazione internazionale sulla blue economy che ha reso La Spezia punto di riferimento per la tecnologia e l’innovazione nel settore marittimo. Ma da lì si sono moltiplicate le iniziative: da Deportibus, manifestazione ponte tra porto e città, all’ultima edizione di Mytiliade, fino al recente impegno per il Centenario del Palio del Golfo e all’ideazione di nuovi format culturali e divulgativi.

