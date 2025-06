Rapallo: crisi, documento dei dissidenti per tenere in vita la giunta

Avete presente far passare un cammello nella cruna di un ago? La crisi della giunta Ricci non si appiana. Tuttavia farla cadere non è conveniente perché le elezioni ci sarebbero tra poco meno di un anno e il commissariamento eliminerebbe le varie passerelle, così care per mantenere i rapporti con gli elettori e poi, come a suo tempo aveva spiegato Levante News, le dimissioni impedirebbero di portare a casa l’acquisto del complesso degli Emiliani.

Radio Urne riferisce che questa sera i sei consiglieri di maggioranza che non vogliano l’asilo al Parco Casale, si riuniranno segretamente per stilare un ordine del giorno da presentare domani sera in Consiglio comunale: uno scritto macchiavellico, probabilmente per prendere tempo, ma soprattutto per mantenere in vita, e sempre sulla corda, la giunta.

