San Colombano: sbalzato dalla “carriola” ruzzola in un dirupo; 87enne rifiuta il ricovero

Alle 20 circa a San Martino del Monte, frazione di San Colombano, in Fontanabuona, un 87enne è sbalzato dalla “carriola” che conduceva finendo in un dirupo impervio dove è rotolato per circa otto metri; fermato, fortunatamente, da alcuni arbusti. Sul posto è giunta la Croce Rossa di Cogorno, ma soprattutto i vigili del fuoco di Chiavari che con manovre complesse, data la conformazione del territorio, sono riusciti a raggiungere l’anziano, caricarlo su una barella toboga e riportalo in strada. L’anziano, che ha riportato varie escoriazioni, ha rifiutato il trasporto in ospedale, firmando la manleva.

