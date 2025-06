Sestri: “Scarsa attenzione ai giovani? Chi lo afferma non è informato”

Da Luca Balotta, Leonardo Sanguineti ed Elisa Troglio, consiglieri comunali del gruppo “Solinas Sindaco”

Replica al comunicato di Andrea Cecconi del 16 giugno 2025, referente giovanile del gruppo

territoriale Tigullio e Valli del Movimento Cinque Stelle

Rispondiamo con piacere alle sollecitazioni emerse in merito alle politiche giovanili da parte del

referente giovanile del gruppo territoriale Tigullio e Valli del Movimento Cinque Stelle, per fare

chiarezza su quanto già avviato e sui progetti in corso.

Nel primo anno di mandato, l’attuale amministrazione ha istituito la Consulta dei Giovani, prima

nel Tigullio, per offrire uno spazio concreto di confronto e proposta. Dalla Consulta sono già

emerse idee che stiamo seguendo con attenzione, come la ripresa dei rapporti con le città gemellate

– tra cui Santa Cruz, con due rappresentanti venuti a trovarci nell’ultima edizione del Festival

Andersen – la realizzazione di una palestra all’aperto in passeggiata a Sant’Anna, e il

potenziamento degli spazi studio nelle biblioteche, con un focus particolare sulla sede di Riva

Trigoso. Si tratta di progetti in fase di sviluppo, frutto di un dialogo costante con i giovani del

territorio.

Tra le iniziative dell’amministrazione, sul piano del benessere giovanile abbiamo avviato, in

collaborazione con ASL4, un percorso di sensibilizzazione sulla salute mentale, con un primo

incontro pubblico tenutosi lo scorso 19 maggio; vogliamo poi portare a compimento il progetto

“Palco ai Giovani”, presente nel programma di mandato, pensato per offrire momenti di espressione

musicale e culturale nel centro cittadino durante l’estate; ricordiamo poi la Notte dello Sport, che

valorizza l’impegno delle associazioni e dei giovani atleti, e la nuova rassegna culturale “Silenzio –

Idee, Parole, Creatività”, iniziata con i primi tre incontri, attiva nei mesi invernali, con

appuntamenti ispirati al formato podcast e pensati per stimolare riflessioni ed esperienze tra i

giovani.

Alla domanda rivolta direttamente a noi consiglieri – “Avete intenzione di presentare iniziative serie dedicate ai nostri coetanei?” – rispondiamo con chiarezza: lo stiamo già facendo, con impegno, progettualità e ascolto costante del mondo giovanile. Siamo anche disposti a prendere in carico le idee che ci verranno presentate anche dai gruppi politici giovanili quali ad esempio il vostro.

Quanto infine al Festival Andersen, dispiace constatare una narrazione che non corrisponde ai fatti: l’edizione 2025 ha beneficiato di una regia professionale, che ha dato forma a un progetto culturale rinnovato, articolato e di ampio respiro; se poi non è stato di gradimento è un altra questione.

