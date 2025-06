Sopraelevata in tilt dopo incidente tra due auto: chiusi gli accessi dall’elicoidale e da via Cantore

Genova. Risveglio difficile per centinaia di automobilisti genovesi che si sono trovati “impelagata” in code e rallentamenti tra San Benigno e Sampierdarena. Ad essere “colpita” la sopraelevata Aldo Moro, nei cui primi metri partendo da ponente si è verificato un incidente, non grave ma aggravato dalla conseguente avaria di un mezzo che di fatto ha bloccato la strada.

La polizia locale è sul posto. Per evitare intasamenti ulteriori sono stati chiusi gli ingressi in direzione levante di via Cantore e dell’elicoidale. Al momento si registrano code in zona Matitone, a San Benigno e in via Cantore.

