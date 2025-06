Spinge via la vigilanza per scappare con cento euro di vestiti, acciuffato dai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Sarzana, nel pomeriggio di lunedì 16 giugno, hanno arrestato un 21enne di origine marocchina che ha cercato di rubare alcuni capi di abbigliamento presso un esercizio commerciale di Sarzana.

Il ragazzo, dopo essere stato notato mentre stava appropriandosi dei vestiti per un valore di circa 100 euro, ha spintonato con violenza l’addetto alla vigilanza riuscendo a fuggire dal locale. La pattuglia dei carabinieri lo ha rintracciato nelle vie limitrofe dichiarandolo in stato di arresto per tentata rapina impropria.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com