Truck loading, Comitato dismissione Panigaglia: “Silenzio da parte di tutti, noi pronti con una nuova integrazione”

“Solo pochi giorni fa il ‘Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia’ ha chiesto alle Autorità di non fare come le ”tre scimmiette”, sollecitando chi è preposto alla sicurezza dei cittadini e/o al rilascio delle concessioni al rigassificatore di Panigaglia di revocare le autorizzazioni e di attivarsi per la dismissione dello Stabilimento di Panigaglia, ma la sferzante invettiva non ha prodotto alcun ripensamento” è il commento del portavoce del Comitato Fabio Ratto, a seguito del comunicato col quale Snam annuncia che “il traghetto full-electric green wave (onda verde, SIC!!!) è pronto per svolgere il servizio di trasporto via mare dei mezzi pesanti, carichi di gas naturale liquefatto “a lungo contestato da varie associazioni ambientaliste ma che la società proprietaria del rigassificatore ritiene funzionale anche per l’ambiente”.

Per Snam, scrive il Comitato, le autobotti criogeniche contenenti Gnl potranno in questo modo limitare l’impatto sulla viabilità della strada provinciale che costeggia il litorale che, in questa stagione, registra flussi di traffico elevati, ma non avvisa del pericolo collegato a quarantaquattro autobotti cariche di Gnl che attraverseranno trasversalmente l’antropizzato Golfo della Spezia e intersecano il rilevante traffico navale (mercantile e portacontainers, militare, crocieristico e turistico, per lavoro e finanche per diletto).

