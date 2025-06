A Levanto un mese di luglio zeppo di appuntamenti

Cinquantasei appuntamenti in 31 giorni, tra eventi che spaziano dall’intrattenimento alla cultura, dagli spettacoli per i bimbi alle sagre gastronomiche, dalle rievocazioni storiche alle rappresentazioni folcloristiche, dalle celebrazioni religiose alle fiere e ai mercatini: l’estate entra nel vivo e anche quest’anno il cartellone allestito dal Comune di Levanto e dalle associazioni locali per il mese di luglio è particolarmente denso, vario e diffuso tra centro, spiagge, periferia e borghi collinari. Attorno ai capisaldi delle festività levantesi (le celebrazioni in onore di San Giacomo Apostolo, il Music Festival Amfiteatrof, le rassegne corali e organistiche) ruotano tante iniziative musicali: dai concerti delle band locali alle “cover” degli artisti internazionali, dalle serate di ballo con le orchestre di liscio alle nottate “disco” sugli arenili e sul lungomare.

Ma anche tanto teatro, laboratori per i bimbi, salotti letterari, mercatini ambulanti, tornei di beach volley. Il tutto in un centro che come sempre sarà animato dalle aperture serali dei negozi per lo shopping e l’immancabile passeggio vista mare. Il calendario completo è scaricabile (in formato pdf) dall’home page del sito del Comune.

“La quantità e la qualità degli eventi in programma – commenta Lorenzo Perrone, consigliere delegato alle manifestazioni – ci ha suggerito di uscire con un manifesto dedicato esclusivamente al mese di luglio, e così faremo per le iniziative di agosto. La ricchezza delle proposte continua ad essere il frutto del lavoro di ricerca degli artisti e di nuove idee che ormai portiamo avanti tutto l’anno con gli uffici comunali e che ci consente di avere una programmazione che copre quasi tuti i dodici mesi, assicurando così una continuità anche per chi sceglie di trascorre a Levanto le vacanze in periodo meno affollati. La destagionalizzazione è infatti una condizione che stiamo perseguendo anche attraverso una promozione mirata, che opera molto sui social e nelle fiere con il contatto diretto con i tour operator che fa incontrare domanda e offerta. In estate, poi, le opportunità di trascorrere serate piacevoli sono talmente numerose e distribuite su tutto il territorio da rendere Levanto un punto di riferimento e di attrazione per l’intero comprensorio”.

