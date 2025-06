Ad Albenga nasce il Centro per le Famiglie “Eufonia”: sarà inaugurato il 21 giugno

Albenga. Sabato 21 giugno, alle 17, presso il Chiostro Ester Siccardi (Viale Martiri della Libertà 1, Albenga), si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo Centro per le Famiglie “Eufonia”, uno spazio dedicato all’ascolto, al sostegno e alla crescita delle famiglie del territorio.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria della giornalista e scrittrice Giorgia Cozza, autrice di numerosi manuali per genitori, libri per bambini e romanzi. Nel corso del pomeriggio, saranno proposti laboratori creativi, momenti di lettura condivisa e spunti di riflessione sulla genitorialità, con l’obiettivo di coinvolgere adulti e bambini in un’esperienza accogliente e stimolante.

