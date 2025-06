Anche Fezzano brinda al centesimo Palio con una nuova birra: sabato la presentazione al Birrificio del Golfo

Sabato 21 giugno, a partire dalle 18, il Birrificio del Golfo, in Via delle Fornaci, ospiterà la presentazione ufficiale della nuova birra “Fezzano”, una session Ipa pensata per celebrare la borgata marinara in vista del Palio del Golfo.

L’evento, inserito all’interno del One Shot Beer Festival – Palio Edition, vedrà protagonista la borgata del Fezzano con una serata all’insegna del gusto e della musica. Dopo il brindisi inaugurale con la nuova etichetta ispirata ai vogatori in bottiglia, spazio allo spettacolo dei Tomato Karaoke Ketchup, seguiti da un momento di karaoke aperto a tutti.

