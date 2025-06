Anpi Provinciale, due ragazze del Servizio Civile intervistano le donne della Resistenza savonese: il 20 giugno la presentazione del progetto

Savona. Verrà presentata venerdì 20 giugno alle 17 presso la sala consiglio del comune di Savona la pubblicazione realizzata da Anpi Provinciale di Savona e curata da due giovani, Elena e Giulia, che hanno partecipato al progetto del Servizio Civile dal titolo “La nostra Storia: la memoria come strumento di partecipazione e cittadinanza”. Durante il pomeriggio interverrà Claudio Maderloni, responsabile del Servizio Civile di Anpi Nazionale.

A spiegare il progetto è la vice presidente reggente di Anpi Provinciale Francesca Agostini: “Nel maggio scorso, dopo un anno di intenso lavoro, si è concluso il Sevizio Civile presso il Comitato Provinciale Anpi di Savona, che ha visto protagoniste Elena e Giulia sul progetto di Anpi dal titolo ‘La nostra Storia: la memoria come strumento di partecipazione e cittadinanza’. Il progetto si pone la finalità di promuovere nelle nuove generazioni la memoria della Resistenza e della Storia recente, l’impegno sociale e la cittadinanza attiva nei territori, quali strumenti di partecipazione e rafforzamento della coesione sociale. Elena e Giulia si sono occupare della digitalizzazione dell’archivio del Provinciale, non solo al fine della tutela del deperimento dei documenti storici risalenti all’epoca della Resistenza, ma soprattutto per rendere il materiale, che rappresenta un patrimonio umano e storico, fruibile e facilmente utilizzabile dalla popolazione mettendolo a disposizione di tutti”.

