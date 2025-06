Apre il “Centro famiglia”, un servizio dedicato ai 19 Comuni del Distretto Socio Sanitario 6 Bormide

Carcare. Nella sede del “Centro Ragazzi”, in Via del Collegio a Carcare, al piano terra dell’edificio della scuola Primaria, apre i battenti il “Centro Famiglia”, un nuovo servizio predisposto dal Distretto Socio Sanitario 6 Bormide e rivolto a tutte le famiglie residenti nei 19 Comuni dello stesso.

Il Centro è realizzato grazie ai finanziamenti del “Fondo per la Famiglia – Dipartimento per le politiche della famiglia” ed è prioritariamente rivolto a nuclei con figli piccoli, ma risponderà anche ad esigenze della fase preadolescenziale ed adolescenziale.

Si propone come obiettivi fondanti quelli di promuovere e supportare la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie; sostenere e orientare la coppia ed ogni singolo componente nelle fasi del ciclo di vita; offrire sostegno alla riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di separazione o crisi favorendo e indirizzando le parti a trovare accordi durevoli e condivisi, tenendo conto dei bisogni di ciascun componente ed in particolare dei figli minori; prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di conflittualità degli adulti.

I servizi che saranno attivati presso il “Centro per la Famiglia” avranno finalità preventive e riguarderanno la consulenza e il sostegno psico-sociale; il supporto alla genitorialità e alla coppia in difficoltà; le informazioni e le attività di orientamento verso i servizi offerti dal territorio. A tal fine sono state individuate delle figure professionali idonee quali uno psicologo, un educatore/pedagogista e un mediatore culturale.

In concreto nel “Centro Famiglia” verrà realizzato e gestito lo “Sportello di ascolto” per fornire informazioni e orientamento alle famiglie, accogliere le richieste e fornire le risposte adeguate, dando la possibilità di effettuare eventuali successivi approfondimenti, se graditi all’interlocutore. Nello specifico verranno fornite indicazioni riguardanti l’accesso ai servizi socioeducativi, sanitari e sociosanitari del territorio; le risorse e le opportunità istituzionali e informali del territorio (educative, sociali, sanitarie, scolastiche e del tempo libero); le iniziative attivate dalla comunità locale e dal Terzo Settore (dimensione ludica, culturale, sportiva ed educativa); i servizi dedicati alle famiglie di nuova immigrazione; le misure di sostegno alle famiglie e l’orientamento sui servizi per affido ed adozioni al fine di fornire informazioni corrette per indirizzare le persone interessate a contattare direttamente i servizi specialistici.

Il “Centro Famiglia” promuoverà anche azioni volte a favorire la costituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto, di acquisto solidale e di educazione al consumo, di genitori “in attesa” e di neogenitori, oltre ad attività per favorire le reti di famiglie e l’inclusione sociale, per educare alla gestione del budget familiare, dei consumi domestici e alla raccolta differenziata dei rifiuti domestici.

