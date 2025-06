Arriva alla Spezia Rottincuore Discofilm: il viaggio visivo e sonoro di Romina Falconi

Un esperimento visivo e sonoro che non somiglia a nulla di già visto.

Venerdì 20 giugno, alle 21, RAOT e lo spazio culturale Sunspace ospitano la proiezione gratuita di “Rottincuore Discofilm”, mediometraggio diretto da Niccolò Savinelli e tratto dal nuovo concept album di Romina Falconi.

Una seduta di gruppo teatrale, musicale e profondamente emotiva. Dodici peccatori, dodici profili psicologici, una stanza che non guarisce. Le confessioni diventano mostri, le musiche inghiottono. Il dolore si trasforma in arte in un’opera che attraversa teatro, cinema, sogno e autobiografia, con lo stile crudo e poetico che contraddistingue da sempre l’artista.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com