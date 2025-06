Asili comunali, personale in sciopero il 20 giugno: “Drammatica carenza di organico”

Genova. Venerdì 20 giugno il personale educativo comunale del servizio per i bambini da zero a 6 anni scenderà in sciopero per l’intera giornata per protestare contro la “drammatica e invariata situazione legata alla cronica carenza di organico educativo ed amministrativo“.

Nonostante l’insediamento di una nuova amministrazione, la Funzione Pubblica Cgil ha ritenuto opportuno confermare lo sciopero “per riaffermare la validità della piattaforma rivendicativa e riconoscendolo come esito di un percorso di mobilitazione condiviso e costruito negli ultimi due anni insieme al personale e alle famiglie”.

