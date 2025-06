Borse di studio universitarie, aperte le domande. Innalzate le soglie economiche

Liguria. Sono aperte le domande per le borse di studio universitarie per l’anno accademico 2025/2026 erogate da Regione Liguria attraverso Aliseo, l’Agenzia per gli studenti e l’orientamento. Gli studenti iscritti all’Università di Genova e alle istituzioni Afam presenti sul territorio ligure potranno presentare la domanda esclusivamente online sul sito www.aliseo.liguria.it, entro le 12 del 31 luglio 2025.

“Il bando – spiega l’assessore regionale all’Università Simona Ferro – rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui Regione Liguria garantisce il diritto allo studio, sostenendo economicamente studenti meritevoli e privi di mezzi. Anche per quest’anno verrà garantito il beneficio a tutti gli aventi diritto, come avvenuto negli anni passati. Nel 2024 sono stati oltre 4.000 gli studenti beneficiari della borsa di studio, per un impegno economico di oltre 16 milioni di euro“.

