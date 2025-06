Dal Villaggio Calcio

La società Villaggio Calcio da un caloroso benvenuto a Nicola Raffo, calciatore molto conosciuto nel calcio locale per le sue qualità tecniche e umane.

La sua esperienza e la sua personalità contribuiranno al progetto sportivo che la società sta portando avanti.

A Nicola un grande in bocca al lupo per la prossima stagione sportiva.

