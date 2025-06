Canottaggio: Paola Malinconico si aggiudica il titolo di campionessa regionale Under 17

Genova. Ai campionati liguri di canottaggio 2025, disputati il 15 giugno a Genova nel bacino remiero di Pra’, il Gruppo Canottaggio della Lega Navale di Savona ha partecipato con quattro atleti ottenendo una medaglia d’oro, una d’argento, una di bronzo ed un quarto posto.

Esaltante la gara del singolo Under 17 metri 2.000 che Paola Maria Carlotta Malinconico ha dominato con grande sicurezza, sempre in testa dalla partenza e terminata infliggendo ben dodici secondi all’atleta della L.N.I. Sestri Ponente, diciannove alla terza della Soc. Murcarolo e ventitre alla quarta della Soc. Speranza di Prà. La conquista del titolo di Campionessa Ligure ha ripagato Paola dei tanti sacrifici patiti nella preparazione a causa delle condizioni meteo sfavorevoli che non hanno consentito di svolgere regolari allenamenti in mare ma l’atleta savonese ha saputo comunque come affrontare la situazione, con grande forza di volontà.

