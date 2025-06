Cantera Torre de Leon pronta per un’estate di tornei: lunedì la presentazione delle iniziative

Savona. Non finisce mai di stupire il sodalizio biancorosso (i colori della città di Savona, così come la “Torretta” Leon Pancaldo stampigliata sulle magliette ne sono il glorioso simbolo e l’emblema).

Puntualmente ogni estate, quando le attività di federazione si fermano, sale in cattedra proponendo i suoi eccezionali progetti nel segno del rinnovamento nella continuità e viene sistematicamente premiata da consensi, approvazioni e attestati di stima che vanno ben oltre le pur legittime attese. Alla base di questo enorme successo senza precedenti storici nel calcio giovanile nazionale, un mix vincente fatto di un formidabile lavoro di programmazione, di idee innovative, di mirabile costanza, di indefesso impegno, di spirito di sacrificio, di valori, di un grande senso di appartenenza e soprattutto tanta, tanta fede e convinzione di riuscire a regalare un sogno alle future promesse che aderiscono all’iniziativa.

La Cantera TDL, per meglio presentarla, è un’associazione a regime no profit (totale assenza di lucro, per intenderci) affiliata all’ente di promozione Libertas e regolarmente registrata al Coni, e fa dell’aggregazione e della ricreazione il centro apicale delle sue attività che si snodano lungo l’arco temporale di tutto un intero anno solare. Nel tempo ha visto fiorire varie sezioni dedicate appositamente alla cultura, all’arte, all’escursionismo, al volontariato e al tempo libero in generale. Fiore all’occhiello la tradizionale proposta di soggiorno turistico/sportivo, un format collaudato di elevata qualità che da un quindicennio ha trovato nella splendida Catalunya la sua terra elettiva, dopo essere approdato in precedenza in Francia, Belgio, Germania, Svezia e Paesi dell’Est come Croazia, Polonia e Ungheria.

