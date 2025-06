Cessione Continental, Ripamonti e Piana: “Obiettivo garantire occupazione e continuità produttiva”

Cairo Montenotte. L’assessore regionale all’Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo sviluppo economico Alessio Piana commentano la cessione dello stabilimento Continental di Cairo al fondo tedesco Mutares.

“Apprendiamo della possibile cessione di Continental Brakes Italy di Cairo Montenotte al fondo di investimento europeo Mutares. Regione Liguria è pienamente consapevole del ruolo strategico che questa realtà riveste all’interno dell’Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese. Come già avvenuto in altre vertenze, come quella di Piaggio Aerospace, il nostro obiettivo prioritario è garantire la continuità produttiva e la piena tutela dell’occupazione”.

