Chiavari, domenica torna il torneo benefico di Arké OdV

Chiavari. La Odv Arké, con sede nel Tigullio, che coordina dentisti volontari in tutta Italia per curare gratuitamente i sorrisi di bambini e ragazzi, organizza un torneo benefico al Tennis Club di Chiavari.

L’appuntamento, aperto a tutti, è in programma domenica 22 giugno 2025 a partire dalle ore 12 sui campi di via Preli. La formula sarà quella del doppio giallo; gadgets e rinfresco per tutti i partecipanti e si potranno acquistare i biglietti della lotteria a circuito e provare a vincere una crociera Costa.

» leggi tutto su www.genova24.it