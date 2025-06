“Cronache del Diana” protagonista sabato 21 giugno della Rassegna letteraria alla Marina di San Terenzo

Sabato 21 giugno alle 17.30 presso la Marina di San Terenzo, avrà luogo il sesto appuntamento della Rassegna letteraria 2025 organizzata da Coop 1° Maggio.

Vanessa Isoppo – psicologa e psicoterapeuta – e Beppe Mecconi – artista e curatore della rassegna – presenteranno il libro di “autore anonimo” “Cronache del Diana (un antropologo dilettante in un cinema a luci rosse)”.

“Il nostro primo appuntamento in piazza di quest’anno – afferma Settimo Scatena, Presidente di Coop 1° Maggio – mette al centro un libro che ha destato curiosità ed interesse, sia per l’oggetto del volume e cioè una sorta di storia scritta dall’interno dell’unico vero cinema a luci rosse spezzino affrontata da un suo frequentatore abituale, che ne mette in risalto gli aspetti sociali e le dinamiche relazionali che si creavano fra gli spettatori. Ulteriormente “intrigante” è poi il fatto che il cronista è anonimo.. insomma ci sono tutti gli elementi per un appuntamento molto interessante”.

