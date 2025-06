Detenuto seviziato in carcere, la lettera-appello: “Lo Stato non ha saputo proteggerlo: si faccia carico della riabilitazione”

Genova. Un’ondata di sdegno e preoccupazione ha travolto Genova dopo la notizia delle violenze subite da un diciottenne nel carcere di Marassi. Sevizie durate di versi giorni e che hanno acceso la miccia per la rivolta dei detenuti che ha tenuto in scacco la casa circondariale per una giornata intera.

Dopo la notizia dell’avvio delle indagini su quanto successo al giovane, un gruppo eterogeneo di cittadini, tra cui giuristi, avvocati, medici, psicologi, esponenti politici e membri della società civile, ha lanciato un appello, (attraverso una lettera aperta che potete leggere integralmente a questo LINK) affinché la città si mobiliti per il giovane e per la dignità di tutti i detenuti. La lettera aperta sottolinea come il carcere di Marassi sia “vicino di casa di noi tutti; radicato nel popolare quartiere di Marassi a fianco del tempio laico di Genoa e Sampdoria, vicino a quello monumentale e misericordioso di Staglieno, a due passi dal centro della città, è intimo a ognuno di noi più di quanto non crediamo”.

