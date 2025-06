Funivia del Lagaccio, il Mit al Comune: “I lavori possono partire”. Ma Genova non la vuole più

Genova. “Il Comune di Genova può provvedere, previe le valutazioni di competenza, ad avviare le attività propedeutiche e le lavorazioni iniziali per la realizzazione” della funivia tra la stazione marittima e forte Begato anche se “ha rilevato che le sue attività richiederanno approfondimenti progressivi anche con verifiche sulle parti di impianto realizzate al fine del rilascio del rilascio del nulla osta tecnico“.

La lettera dalla commissione Sicurezza del ministero delle Infrastrutture e inviata alla direzione di area progettazione e pianificazione territoriale del Comune di Genova nonché al rup è protocollata 6 maggio 2025, 20 giorni prima delle elezioni amministrative, settimane in cui – di funivia del Lagaccio – il centrosinistra parlava come di un’opera da fermare e il centrodestra non parlava più. Sparita dai programmi elettorali.

