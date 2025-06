Furletti: “Tpl spezzino in crisi, ora la politica si assuma le sue responsabilità: servono figure competenti”

Venerdì 18 luglio, tra le 11 e le 15, i lavoratori di Atc esercizio incroceranno le braccia per lo sciopero indetto nei giorni scorsi da Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl e Cobas. Le ragioni sono purtroppo note ai più, anche perché da un anno le difficoltà si toccano con mano nel momento in cui si sceglie di utilizzare il trasporto pubblico locale. Prima i tagli delle linee, poi la sparizione settimanale delle corse durante l’estate, sino a giungere al sostanziale azzeramento del subappalto per alcuni giorni, tra ottobre e novembre 2024. Con l’arrivo del 2025 la nuova sorpresa: il taglio delle risorse regionali destinate alla Provincia spezzina, col contestuale aumento di quelle per l’Imperiese.

I dipendenti di Atc sono sul piede di guerra e abbiamo fatto il punto della situazione con Marco Furletti, segretario provinciale di Uiltrasporti, approfittandone anche per spaziare sulle questioni portuali – vista la recente nomina di Bruno Pisano a commissario straordinario dell’ente di Via del Molo – e sulla situazione aziendale di Maris.

Cosa vi lascia insoddisfatti dell’attuale situazione del trasporto pubblico locale?

“Quello che ci lascia davvero con l’amaro in bocca è l’atteggiamento della proprietà e della politica locale. Da marzo abbiamo avviato un tavolo di confronto, ma da allora non abbiamo visto prese di posizione forti in difesa di un servizio fondamentale per il territorio. Il silenzio su questo fronte pesa”.

