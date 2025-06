I “sussurri” nell’orecchio per provocare i fermati, le bodycam “accese dopo” e quel senso totale di impunità dei 15 vigili indagati nelle carte dell’inchiesta

Genova. I “sussurri nell’orecchio”, come “straniero di merda”, “fai denuncia” per provocare i fermati e giustificare le botte e/o gli arresti per resistenza le bodycam “accese solo dopo”, come nel caso dei 1200 euro sottratti a un cittadino italiano sotto sgombero in un appartamento di proprietà di Arte a Borzoli, gli accessi per gli sgomberi “senza una determina di un dirigente” e talvolta senza un funzionario di polizia giudiziaria presente. E ancora le minacce, gli scherni e il vanto per quelle umiliazioni fatte subire nella chat ‘Quei bravi ragazzi’’, convinti della loro totale impunità : “Tanto è la sua parola contro la nostra che siamo pubblici ufficiali”.

La pm: “Concreti riscontri al racconto delle due vigilesse”

