Il Dltm ospita una delegazione algerina nel segno della blue economy

Scambio, internazionalizzazione e blue economy in primo piano con la nuova iniziativa del Distretto ligure delle tecnologie marine, che insieme al Polo Dltm di cui è soggetto gestore, ha ospitato per due giorni a Genova una delegazione algerina composta da rappresentanti ministeriali, incubatori universitari e privati, mentori e consulenti. Un’iniziativa promossa in collaborazione con un articolato numero di realtà locali e non, nel segno dell’economia del mare: soci, stakeholder a livello territoriale e regionale, partner internazionali.

Il programma si è articolato intorno a due eventi tematici centrali: un confronto sulla blue economy ligure, ospitato nella sede del Genova Blue District, durante il quale i membri della delegazione hanno potuto discutere con istituzioni e agenzie pubbliche, associazioni di categoria, università, centri di ricerca e pmi innovative; un approfondimento sulle strategie di incubazione e accelerazione a livello regionale con i rappresentanti di Filse tenutosi presso il Bic – Incubatore di imprese Filse, a cui è seguita l’interazione diretta con start up e imprese ospiti.

