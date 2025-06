Il Dod’Adamo

“Allora Jhwh fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Jhwh plasmò una donna con la costola che aveva tolta all’uomo”; come non riconoscere la descrizione biblica della nascita di Eva da Adamo? Ebbene, senza alcuna pretesa esegetica ci limiteremo a riconoscere il momento della comparsa del due dall’uno che lo ha preceduto, ci basti ricordare che un approccio filologico potrebbe chiarire che il termine Adamo sia da intendersi come Umanità, nella totalità delle sue forme sia di genere che di etnia, ma non intendo inoltrarmi lungo questa analisi, in questa sede mi interessa riflettere sul fatto che ciò che verrà nomato come Eva è di fatto già presente in Adamo che, una volta addormentato, se ne trova privato per poi ritrovarla come altro da sé. Questa scissione troverà una sorta di tentativo di ricomposizione nell’atto di condividere un cibo, la mitologica mela colta dall’albero della conoscenza del bene e del male. Molto ci sarebbe da aggiungere circa il nesso tra l’infrazione del divieto e l’insorgere del pudore circa la propria nudità ma, ancora una volta, lasciamo a margine la questione per circoscrivere il contenuto di queste righe al tema del paradiso perduto successiva alla consapevolezza di essere comunque un soggetto scisso, alla ricerca della propria unità originaria. Non può certo considerarsi un caso che il mito edenico sia presente già prima che nella versione ebraica anche in testi come L’Epopea di Gilgamesh e che sia possibile riconoscerne la radice etimologica dal sumero edenu, che se ne riscontrino tratti comuni nelle religioni orientali e in numerosissime mitologie africane, a questo punto è lecito considerare che l’origine di tale mito sia da individuare non tanto nelle culture che lo hanno espresso, quanto nella radice comune a qualsiasi civiltà: l’umanità. Che poi la versione ebraico cristiana ci presenti un Dio che, vistosi privato dell’esclusiva circa le categorie etiche di bene e male, affermi “Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre”. Insomma, ci manca solo l’immortalità e saremmo come Dio, ma in quel caso nessuno adorerebbe un dio che coincide con i propri fans, un vero e proprio tracollo di consensi. Lasciamo a margine anche la politicità di un simile divino e torniamo al tema.

Mi torna alla mente un’antica lettura, che cito a memoria, nella quale si raccontava che in un’isola, che molto ricorda la bellezza e la beatitudine del Giardino delle delizie, che aveva nome Mauritius, viveva un uccello che non volava, il Dodo. In quell’isola nulla minacciava la serena esistenza del Dodo che, pacifico e fiducioso, non conosceva l’idea di pericolo o di dolore. A un certo punto avvenne l’inatteso, sulle coste dell’isola approdò una nave con la relativa ciurma, si trattava di esseri umani, fino a quel momento sconosciuti in quell’angolo di paradiso. L’arrivo degli europei, che ovviamente di abitanti del Vecchio Continente si trattava, coincise con il loro bagaglio più o meno deliberato: armi e relativa caccia, specie animali sconosciute e concorrenti, malattie e conseguenti sofferenze. L’ingenuo Dodo si avvicinò ai nuovi ospiti senza timore, non conosceva l’idea di pericolo, la conseguenza fu che, prima del sopraggiungere del nuovo secolo, l’isola divenne sede della cosiddetta civiltà, mentre il Dodo si estinse. Secondo la logica dominante la scomparsa del Dodo è conseguente alla sua inadeguatezza, troppo ingenuo, troppo fiducioso, mentre i vincitori (?), la civiltà che ha devastato l’ambiente sereno e si è nutrita della carne del Dodo fino a estinguerlo, hanno celebrato la propria superiorità con la creazione di un qualche villaggio turistico su quelle spiagge. Il peccato del Dodo mi sembra difficile da individuare, molto più semplice riconoscere l’arrogante supponenza di chi si è pensato in diritto di dettare le regole del gioco nella convinzione di poter e dover avere successo in una battaglia che l’antagonista non sapeva nemmeno di combattere.

» leggi tutto su www.ivg.it