Il “Simon Boccanegra” su Molo Italia con il Vespucci sarà trasmesso da Rai Cultura

Un viaggio nella bellezza speciale a bordo della nave più antica della Marina militare italiana, l’Amerigo Vespucci, connubio perfetto di storia e modernità: è “L’Amerigo Vespucci, patrimonio italiano”, di Keti Riccardi, in onda domani alle 21.15 in prima visione su Rai 5 per “Italia. Viaggio nella bellezza”. Varato nel 1931, costruito per addestrare gli allievi ufficiali dell’Accademia Navale, dopo quasi un secolo di vita, l’elegante veliero, definito la nave più bella del mondo, interpreta ancora alla perfezione il ruolo di nave scuola, sulla scia dell’antica tradizione marinaresca. A vent’anni dalla sua ultima circumnavigazione, nave Vespucci ha preso il largo per un nuovo viaggio intorno al mondo che ha raggiunto cinque continenti, trenta nazioni, trentacinque porti.

A seguire, alle 22.10, è ancora l’Amerigo Vespucci a essere scenografia d’eccezione – per un cast di 200 artisti – nel “Simon Boccanegra” di Giuseppe Verdi, con la regia di Paolo Panizza, che Rai Cultura propone in diretta/differita dal Molo Italia della Spezia. Un’opera che ripercorre la storia di Simone Boccanegra, corsaro al servizio della Repubblica Genovese, eletto Doge in un susseguirsi di eventi appassionanti. E fu proprio lui, nel 1343, a riconoscere ufficialmente la città della Spezia.

