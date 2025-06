Genova. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mogadiscio per un incendio sviluppatosi fra l’intercapedine e il sottotetto.

I pompieri hanno steso le tubazioni lungo la scala per i sei piani del palazzo e sono riusciti a gestire le fiamme senza che si propagassero alle abitazioni.

