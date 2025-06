Inchiesta sulla polizia locale, Cisl Fp: “Si faccia chiarezza sulle responsabilità ma solidarietà al corpo”

Genova. “In relazione alle notizie diffuse in questi giorni e alle indagini in corso che coinvolgono alcuni operatori della polizia locale di Genova, la Cisl Funzione Pubblica Liguria intende esprimere la propria vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori del corpo, in un momento complesso che rischia di gettare un’ombra generalizzata su un’intera categoria“. È quanto scrive il sindacato oggi in una nota.

“Siamo convinti che ogni responsabilità vada accertata nelle sedi opportune, nella piena garanzia dei diritti di tutte le persone coinvolte – prosegue la Cisl Fp -. Allo stesso tempo, riteniamo doveroso confermare il valore del lavoro quotidiano svolto dalla polizia locale, spesso in condizioni difficili, con spirito di servizio e senso delle istituzioni”.

