Incidente tra due auto e un camion nella galleria di Borzoli, un ferito estratto dalle lamiere

Genova. Incidente questo pomeriggio intorno alle 15.00 tra due auto e un mezzo pesante in via Giovanni Camera, la galleria tra via Borzoli e il casello autostradale di Genova Aeroporto.

I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere il conducente di una delle vetture coinvolte e lo hanno consegnato alle cure del 118. L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Gli occupanti degli altri veicoli sono rimasti pressoché illesi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

» leggi tutto su www.genova24.it