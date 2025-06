Indignazione ai tempi dei social, il rispetto e la crisi del ’29: le scelte dei maturandi spezzini al bivio tra università e lavoro

Qualcuno questa notte avrà avuto problemi ad addormentarsi; altri sono riusciti a riposare senza troppi problemi. Il pensiero va già a domani per la prova di indirizzo che potrebbe sottrarre qualche ora di sonno. Tuttavia, a dizionari e zaini chiusi, il primo ostacolo per gli oltre 1600 maturandi spezzini è stato superato. Per quanto riguarda la prima prova sono risultati non del tutto inaspettati i temi su Pasolini e Tomasi di Lampedusa; molto apprezzati, invece, gli scritti sul rispetto (tema B2) e sull’indignazione a portata di social, un argomento di fortissima attualità. Non è passata inosservata la prova su Borsellino, i giovani e la speranza.

Città della Spezia anche quest’anno è tornato tra i ragazzi per cogliere le prime impressioni recandosi fuori dai licei Classico Lorenzo Costa, Scientifico Pacinotti e Mazzini e all’Istituto di istruzione superiore Capellini-Sauro. Gli occhi stanchi e tanta voglia di tornare a casa per un ripasso, oppure semplicemente riposarsi, hanno accompagnato gli studenti che dalle 12.30 circa hanno cominciato a uscire dagli istituti.

