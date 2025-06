Levanto: un’estate ricca di appuntamenti, 56 in soli 31 giorni

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto

Cinquantasei appuntamenti in 31 giorni, tra eventi che spaziano dall’intrattenimento alla cultura, dagli spettacoli per i bimbi alle sagre gastronomiche, dalle rievocazioni storiche alle rappresentazioni folcloristiche, dalle celebrazioni religiose alle fiere e ai mercatini: l’estate entra nel vivo e anche quest’anno il cartellone allestito dal Comune di Levanto e dalle associazioni locali per il mese di luglio è particolarmente denso, vario e diffuso tra centro, spiagge, periferia e borghi collinari.

