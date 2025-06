Lions Club Loano Doria, alla ventinovesima Charter Night la nomina del nuovo presidente

Loano. Chiusura dell’anno sociale 2024/2025 e riapertura del nuovo anno sociale 2025/2026 per il Lions Club Loano Doria che sabato 14 Giugno ha festeggiato la sua 29^ Charter Night a Loano, presso il Complesso Loano 2 Village.

Serata carica di emozioni, riconoscimenti, spirito lionistico difficile da dimenticare.

Il Presidente di Club Luana Isella, ha ringraziato i Soci, ricordato tutti i Services ed i Meetings portati a termine nell’anno sociale 2024-2025 con un toccante discorso e la proiezione di un video che ha raccontato tutto quello che è stato fatto – passo dopo passo – dal Club durante l’anno sociale in chiusura. Con il passaggio di spilla e campana al nuovo Presidente Santiago Vacca che guiderà il Club nell’anno sociale 2025-2026, c’è stata la presentazione del nuovo Consiglio Direttivo da parte del nuovo Presidente che ha anche spiegato il programma per il prossimo anno lionistico.

Due momenti emozionanti hanno segnato la serata del passaggio delle consegne tra i Presidenti del Lions Club Loano Doria. Il primo è stato il conferimento del prestigioso Melvin Jones Fellow a due soci che rappresentano l’eccellenza lionistica: Marco Careddu e Simone Ottonello. Entrambi Past President, si sono distinti non solo per il loro impegno all’interno del Club, ma anche per l’attività svolta e che continuano a svolgere a livello distrettuale, con incarichi importanti.

Due persone con esperienze e stili diversi, ma accomunate da uno stesso spirito: quello del vero Lion.

