Meditazione sulla spiaggia il 28 giugno per i pazienti oncologici del Gaslini e del Galliera

Genova. Le associazioni genovesi La Band degli Orsi e We Care, grazie al supporto dell’8xmille di Unione Buddhista Italiana e in rete con altre associazioni del territorio come Fondazione Luzzati e Ingegni.org, lanciano il progetto Arriva un bastimento carico di: coccole per accoglierti, per supportare il percorso di cura dei pazienti oncologici pediatrici dell’Ospedale Gaslini e dei pazienti oncologici adulti all’Ospedale Galliera.

Il fulcro del progetto è l’attivazione di un ambiente protetto per la cura psicofisica e il benessere di pazienti oncologici e caregiver. La stanza delle coccole è un locale nella sede della Band degli Orsi (il “Covo degli Orsi” in via del Tritone 2 a Sturla) dove specialisti qualificati offrono in primis momenti di supporto psicologico ai piccoli pazienti ma anche ai familiari caregiver, con sedute psicologiche individuali e di gruppo e sessioni di psicomotricità. Il progetto ha inoltre l’obiettivo di migliorare il benessere e la fiducia dei pazienti e dare sollievo alle famiglie.

