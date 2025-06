Note e focaccette, venerdì ad Albiano la “Festa della musica”

Albiano Magra si prepara all’edizione 2025 della Festa della musica, in programma venerdì 20 giugno dalle 20.00 nel verde del “Parco sinfonie verdi”, dedicato al musicista Alfredo Peroni. “Una serata pensata a farvi vivere un’esperienza sensoriale completa: un connubio tra la buona musica e i prodotti della cucina locale”, annunciano dalla Pro loco Viviamoalbiano, che organizza l’evento, patrocinato dal Comune di Aulla. Per la parte musicale ecco “Note vibranti”, un viaggio tra le melodie più coinvolgenti e i ritmi più scatenati con il violino di Claudio Galazzo e la voce di Dejanira. Sul versante gastronomico ecco poi “Sapori irresistibili”, tra drink e proposte culinarie, tra cui le focaccette lunigianesi degli “Amici delle Focaccette” di Giuseppe Ferrarotti. L’ingresso al parco è gratuito. Per la cena è gradita la prenotazione. Per informazioni: 3207418118 / 3494045861

