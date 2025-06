Pallacanestro Alassio, in archivio il primo dei due camp di basket a Calizzano

Calizzano. Va in archivio il primo camp della Pallacanestro Alassio svoltosi dall’11 al 15 giugno. Come da sedici anni a questa parte Calizzano ha ospitato i camperisti per cinque giorni all’insegna dello sport, del basket, della natura, del divertimento, degli scherzi, dei giochi, dei tornei, delle gite, delle mangiate e di tanto altro ancora.

“Organizzare un camp è sempre complesso ma le soddisfazioni che danno queste cinque giornate ripagano da tutta la fatica. I ringraziamenti per la riuscita del camp vanno sicuramente in primis ai camperisti e alle famiglie per la fiducia ma oltre a loro non si possono dimenticare le cuoche, lo staff tecnico che quest’anno era formato dalla responsabile Laura Ciravegna, da Fabio Devia, da Cristina Fresco, da Giulia Gasparotto, da Eleonora Bogliolo, da Dario Faraone allenatore del Kolbe Torino che insieme agli aiutanti Andrea Lila, Pietro Filippi, Giorgio Massa, Mattia Biraghi, Camilla Tomasi, Jacopo Ferrabone e Giulio Bozzolo hanno allenato i camperisti. Un Grazie va anche a chi è salito a salutarci come tanti giocatori ed ex giocatori della prima squadra come Lorenzo Mola, Tommaso Merello, Aurora Rebora, Pietro Dorindo, Lorenzo Dorindo. Grazie a Francesco Cacace e al giocatore di Serie A Niccolò Martinoni salito con tutta la famiglia e stato con noi per ben tre giorni. Il tutto in un ambiente dove i grandi socializzano con i più piccoli e viceversa confermando la familiarità del ‘mondo’ Pallacanestro Alassio”

» leggi tutto su www.ivg.it