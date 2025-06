Polene parlanti e ologrammi: il Museo navale del futuro secondo Cristiana Pagni e Italian blue growth

Un’idea di sviluppo legata al mare come opportunità culturale, economica e occupazionale. E’ quella illustrata da Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Growth, nel corso della commissione consiliare presieduta da Oscar Teja che si è riunita nel pomeriggio. Un’audizione densa di contenuti, durante la quale Pagni ha raccontato l’impegno della società, nata nel 2018, che si è specializzata nell’organizzazione di eventi e progetti strategici legati all’economia blu, alla valorizzazione del territorio e alla creazione di occupazione, con una visione che punta anche alla destagionalizzazione del turismo e al coinvolgimento dei giovani.

Italian Blue Growth – che vede tra i soci il Distretto ligure della tecnologie marine, il consorzio Tecnomar e l’Eiead (European Institute for EurAsian Dialogue) – è nata nell’ambito dell’organizzazione di Seafuture, la manifestazione internazionale sulla blue economy che ha reso La Spezia punto di riferimento per la tecnologia e l’innovazione nel settore marittimo. Ma da lì si sono moltiplicate le iniziative: da Deportibus, manifestazione ponte tra porto e città, all’ultima edizione di Mytiliade, fino al recente impegno per il Centenario del Palio del Golfo e all’ideazione di nuovi format culturali e divulgativi.

Pagni ha ricordato come Seafuture “rappresenti un’occasione unica per il sistema economico locale: 25mila metri quadri di esposizione, 200 aziende, 20mila partecipanti da 75 Paesi, nell’ultima edizione del 2023. Un evento che vede la Marina Militare come partner centrale ma che si sviluppa su molteplici assi: innovazione, sicurezza, trasporti, portualità, logistica, sostenibilità e formazione”. L’attesa per il 2025 è alta anche per le presenze istituzionali: sono stati invitati, tra gli altri, i ministri Guido Crosetto, Matteo Piantedosi, Matteo Salvini e il vice Edoardo Rixi, Giancarlo Giorgetti e Nello Musumeci, per i quali si attendono conferme, mentre è già manifesto l’interesse della Commissione Europea per l’iniziativa Blue Invest.

