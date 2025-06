Principio d’incendio su un bus a Brignole, l’allarme dei sindacati: “Pochi autisti e mezzi vecchi”

Genova. Principio d’incendio mercoledì mattina su un autobus in transito alla stazione di Brignole.

Il mezzo, un 18 metri, è arrivato alla fermata intorno alle otto quando dalla parte superiore ha iniziato a fuoriuscire un denso fumo grigio. Il conducente è sceso e ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco, che una volta arrivati hanno transennato l’area e spento l’incendio. Nessuno è rimasto ferito né intossicato, ma dai sindacati si alzano le proteste sullo stato del parco mezzi, l’età e le condizioni in cui viaggiano in un periodo complesso come l’estate.

