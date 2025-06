Rapallo: asilo, minoranze e “dissidenti” contro il progetto; ma la pratica non si ferma

L’asilo nel parco Casale ha tenuto banco questa sera nel corso del Consiglio comunale convocato dall’opposizione per fare chiarezza. I consiglieri Francesco Angiolani, Andrea Carannante, Andrea Annichiarico, Gaia Mainieri e Pier Giorgio Brigati (opposizione) hanno spiegato da angolazioni diverse i molteplici motivi che avrebbero dovuto sconsigliare da subito la costruzione nell’asilo nel parco. I consiglieri di maggioranza “dissidenti” Fabio Proietto, Andrea Rizzi, Dorotea Giavina, Salvatore Alongi e Mentore Campodonico (che ha lasciato la presidenza per esprimersi come consigliere) hanno elencato i motivi per cui dall’inizio del progetto che avevano approvato, hanno modificato la loro opinione: una distanza raddoppiata dall’albero monumentale; ridotta dimensione dell’asilo, opere murarie necessarie, la viabilità, i posteggi, i lavori sospesi, tempi che si allungano, spese che aumentano, probabilità altissime di non poter percepire i soldi del Pnrr. La volontà è quella di non rompere, ma di migliorare il progetto.

Hanno poi preso la parola l’assessore Filippo Lasinio e il tecnico, architetto Andrea Bacigalupo che hanno spiegato a che punto è la pratica e la necessità di proseguire. Il sindaco Elisabetta Ricci, stimolata da Andrea Carannante, ha rigettato le accuse di incapacità e arroganza ed ha ribadito che non si è mai sottratta ad incontri anche pubblici.

