Riapre i battenti il punto informazioni turistiche di Cna, Confcommercio e Confesercenti

Pronto per tornare in servizio il punto informazioni turistiche di Cna, Confcommercio e Confesercenti situato in Largo Fiorillo. “Cna, Confcommercio e Confesercenti hanno ottenuto la concessione del chiosco nel 2020, con la convinzione che un punto di promozione per le piccole imprese del settore della nautica, del turismo e del commercio fosse strategico anche per dare informazioni sulla città e il territorio ai tanti turisti che transitano nella zona adiacente al terminal crociere e la passeggiata Morin – commentano Giuliana Vatteroni per Cna, Alessandro Corsini per Confcommercio e Fabrizio Capellini Confesercenti -. L’iniziativa nasce dalla capacità concreta di collaborazione tra le associazioni e il risultato ne sottolinea l’importanza. I turisti possono trovare risposte e informazioni e ricevere anche suggestioni e proposte di visita, soprattutto, in relazione alle escursioni nautiche nel Golfo. Sarà anche un punto di informazione per il Consorzio Taxi e, da quest’anno, anche di Atc che potrà promuovere e vendere il suo servizio di trasporto pubblico ai croceristi, ai visitatori e, in generale, a chiunque ne sia interessato”.

Il point sarà presidiato fisicamente a partire dalla prossima settima dalle 9 alle 13 da una persona messa a disposizione da una delle imprese della nautica che aderiscono e sostengono quest’iniziativa, la Levante Charter Network, una rete che vede decine di imprese del noleggio e della locazione delle imbarcazioni operare in stretta sinergia. Le imprese che promuovono servizi e attività attraverso il point sono: la rete Levante Charter network, Cinque Terre Ferries, Blueboat Cinque Terre, AMG Boat Experience, Radio Taxi la Spezia e Atc.

